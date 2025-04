Euroopa poliitikud otsivad Tartus võimalusi rakendada kosmosetehnoloogia julgeoleku teenistusse

Kohtumist korraldava Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi Eesti delegatsiooni esimees Mario Kadastik märkis, et kui seni on militaar- ja tsiviilkasutuse osad kosmoses väga selgelt üksteisest eraldi hoitud, siis sõja raames Ukrainas on olnud ristkasutust. «See uus reaalsus on vaja nüüd ka laiemalt fookusesse võtta, et kuidas me nii tsiviil- kui ka militaarinfrastruktuuri kosmoses saame efektiivsemalt ära kasutada ja arendada tulevikus kosmose baasil julgeoleku tagamiseks,» ütles ta.