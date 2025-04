Terviseamet: Tartu külje all tekkinud haiguspuhang puudutas üle poolesaja inimese

Vanuseliselt on haigestunute hulgas nii lapsi kui täiskasvanuid. Haiguse äge faas on enamasti möödunud paari päevaga. Valdavalt on haiged kaevanud oksendamist (78%), kõhulahtisust (65%), palavikku (39%), nõrkust (27%), kõhuvalu (24%) ja iiveldust (18%).