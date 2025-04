PILDID Kuidas mõjutab globaalne kliimakriis sind ja mind? Loodusmuuseumi uus näitus annab mõtteainet

Kuigi kliimasoojenemine on teaduses üks põletavamaid teemasid, on eestlaste teadlikkus keskkonnast ja kliimamuutustest pehmelt öeldes heitlik, tõdes näituse kuraator, Tallinna ülikooli teaduskommunikatsiooni vanemteadur Arko Olesk. See paratamatult tõstatab küsimuse, miks eestlased seda probleemi ei tunneta.