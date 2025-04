Tartu Postimehe käsutuses olevatest videotest on näha, kuidas ülevoolavas meeleolus noored millalgi läinud talvel koos Markoga Jõgeva bussijaamas aega veedavad. Koht, kus mees peksmise tagajärjel elu kaotas, asub sellest paigast vaid paarisaja meetri kaugusel.

Salvestistest on näha Marko ümber tiirlemas mitmeid noori ja on ilmselge, et nende seas leidub ka neid, keda ei saa hilisema mõrvaga kuidagi seostada.