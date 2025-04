Semiootikud ja folkloristid koguvad lugusid Tartu kummastavast linnaloodusest

Linnad on aina enam koduks teistele liikidele. Linnapargid ja -aiad on muutunud neile väärtuslikeks elupaikadeks. Selle üheks põhjuseks on looduskoosluste vähenemine inimtegevuse tagajärjel väljaspool linnu. Tartu eripära on ka linna läbiv suur jõgi, mis on liikumismagistraal paljude lindudele, kaladele ja imetajatele.