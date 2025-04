REPLIIK Sittade Kooride ja Tantsurühmade Pidu

Siit ja sealt on kuulda nurinat, et paljud Tallinnas juuli alguses laulukaare all esineda soovivad koorid peavad pärast ettelaulmist ootama mai lõpuni kõrgeaulise komisjoni otsust. Ja siis võib selguda, et pikaldane vaimne praadimine oli ilmaasjata – tee XXVIII laulupeole «Iseoma» on suletud.