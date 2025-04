juhtkiri Eesti otsib superstaari

Lehelugejal peaks olema hästi meeles näide sellest, kuidas üks ja sama mees saab olla vallavolinik ühes omavalitsuses, vallavanem teises, aga ise elada hoopis kolmandas. Või kuidas üks teine vallavolinik keerutas vastusega, kas tal ametlikult registreeritud elukohas ka päriselt hambaharja hoidmise võimalus on. Vallavanem või linnapea ongi praeguse korra järgi volikogu palgatud ametnik, tema elukoha üle arutelu ei käi. Elva valla näitel on kohtutes läbi vaieldud, mis tähendus on volinike valimisel elukohal ja et see päriselt ka loeb.