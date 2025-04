Kelmid petsid 63-aastaselt naiselt välja 13 000 eurot

Politseisse pöördus 26-aastane mees, kes oli 22. aprillil saanud väidetavalt Omniva töötajalt kõne, et talle on ametlik kiri. Peale seda helistas talle end Swedbanki töötajana tutvustanud inimene, kes väitis, et mehe nimele on üritatud võtta krediiti ja selle peatamiseks on vaja raha külmutada. Mees vestles väidetava pangatöötajaga Telegrami rakenduse vahendusel ning kinnitas erinevaid Smart-ID tehinguid. Seejärel avastas kannatanu, et kelmid võtsid pangaautomaadist välja 1000 eurot ning ülejäänud kontol olnud rahaga tehti makseid välismaale. Kahju on kokku 1356 eurot. Kelmusjuhtumi asjaolusid selgitab politsei kriminaalmenetluses.