Dirigent Annelii Traks tunneb alati suurt rõõmu oma poistekoori ees seistes. Karlova kooli juubelikontserdil Vanemuise kontserdimajas juhatab ta aga koori, kus on ligi 200 lauljat.

Tartu poistekoori dirigent Annelii Traks lihvib Karlova kooli aulas veel viimaseid kooskõlasid. «Mis need ohjad meida hoidvad,» laulavad poisid. See on rahvalaul, pärit Otepää kihelkonnast, Mart Saare seatud. Ja siis tulevad leelod: «Lee, lee, lee, lee-ee-ee-lo, leelo!»