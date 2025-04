Tartu tulemine Mida panid keskaja tartlased toidulauale

TÜ muuseumi näituse «Nähtamatu Tartu» keskosas pika laua peal on esemeid, tekste ja pilte, mis on seotud keskaegse toitumise teemaga.

Toit on lahutamatu osa meie elust ning niisamuti oli see keskajal. Tollal kulus väga suur osa inimeste igapäevaelust ja pingutustest, et end ära toita. Mida sõid aga keskaegsed tartlased, kust nende toit pärines ja mida nende toitumiseelistused räägivad tollase ühiskonna kohta? Tänu arheoloogiale, kirjalikele allikaile ning biomolekulaarsetele meetoditele saame nendele küsimustele pakkuda üsna põhjalikke vastuseid.