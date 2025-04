Rootsi valguskunstnik Palle Palmé on aidanud Vanemuise lavale tuua mitu armastatud muusikali, nagu «Aida», «West Side Story»​, «Evita» ja «Ooperifantoom». Pärast seitsmeaastat pausi on ta taas Vanemuise valguspuldis, et luua nädala pärast esietenduvale Giacomo Puccini ooperile «Boheem» just parajalt romantiline ja melanhoolne õhustik.