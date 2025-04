Rait Ratasepp võtab vastu uue väljakutse – maailma raskeima ja pikima rattavõistluse

2025. aasta RAAM algab 10. juunil Californias Oceanside ning võistlejatele antakse 12 päeva aega, et jõuda finišisse Atlantic Citysse New Jersey's. Kuigi võistlust võrreldakse tihti Tour de France’iga, ei ole Race Across America etappideks jagatud ehk distantsi tuleb läbida sisuliselt katkematult ehk võistluse kell tiksub peatumata stardist finišini.