G4S Eesti spetsialistid käivad tuleval nädalavahetusel Lõuna-Eestis ustele koputamas, et selgitada suitsu- ja vinguandurite olemasolu tähtsust. Spetsialistid tunneb kergesti ära Nublu logoga riietuse järgi ja neil on fotoga töötõend, millel on samuti Nublu ja G4Si logo.