Omanike sõnul on tegemist esimese sammuga Porsche püsiva esinduse rajamisel Tartusse. Selle ehitus algab 2026. aastal Aardla tänaval ning valmimist oodatakse sama aasta lõpuks.

Kuigi ajutine esindus on väike, pakub see mitmeid avastamisvõimalusi. Väljas on mitu autot, millega huvilised saavad teha proovisõite. Isegi juhiloata Porsche-entusiastid saavad end proovile panna rallisimulaatoril, mille põhikomponendid pärinevad ehtsatest ralliautodest.