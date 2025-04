Järelevaadatav Tudengite öölaulupidu naasis laululavale

Viimati toimus öölaulupidu laululaval 2016. aastal. Sama sündmust on korraldatud ka Raekoja platsil, toomkiriku varemetes, Kassitoomel ja lumepargis.

Esmalt sammuvad tudengiorganisatsioonid Raekoja platsilt rongkäigus lauluväljakule. Tänavu osaleb rongkäigus 13 organisatsiooni, lisaks on oodatud kaasa sammuma kõik huvilised.

Eraldi tulijatel soovitavad korraldajad lauluväljakule minna jala, kergliiklusvahendiga või ühistranspordiga, sest lauluväljaku parkla on naabruses toimuva Maamessi tõttu hõivatud.

Öölaulupeo hääleline teejuht on seekord bänd Momentum. Esitamisele tulev repertuaar selgub tudengipäevade kodulehel korraldataval avalikul hääletusel, aga kindel on, et kavva jõuab isamaalisi laule ning kodumaised hitte.