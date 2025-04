Võistluste projektijuhi Mart Kelgu sõnul on Kevadkarikas oodatud sündmus nii Eesti kui naaberriikide võistlejatele, sest pärast pikemat talvepausi saab oma oskused taas rahvusvahelises konkurentsis proovile panna.

«Raiesport on pealtvaatajatele efektne jälgida, sest laaste sõna otseses mõttes lendab igas kaares,» sõnas Kelk. Vaatemängu kõrval on võistluste eesmärk näidata professionaalset metsatööd ja ohutuid töövõtteid, et saega tegutsemine oleks võimalikult turvaline nii inimestele kui ka loodusele.