Tartu külje alt pole uusi haigusteateid tulnud, aga uurimine jätkub

Vee-ettevõtte juht Toomas Kapp ütles, et nüüdseks on veeproove võetud mitmest kohast Tõrvandis, Ülenurmel ja Tartus. Kõik need on osutunud puhtaks. «Meie labori hinnangul, kui oleks esinenud mingigi reostus, siis oleks pidanud jääma sellest mingisugunegi jälg,» sõnas Kapp.