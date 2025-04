Tudengite kevadpäevad toovad nii uut kui vana

Tudengipäevi peetakse traditsiooniliselt küll kaks korda aastas, aga iga kord võetakse programmi midagi uut. Nii näiteks kolivad tänavu mõned üritused uude asupaika, mõned muudavad formaati ning mõned teevad tudengipäevade debüüdi.



Festivalile annab avalöögi kogu programmi üks menukaimaid ettevõtmisi – öölaulupidu. Õppurite lemmiküritus leiab üle mitme aasta taas aset lauluväljakul. «Aastaid on öölaulupidu olnud Raadi lumepargis, tänavu saime aga lauluväljaku kohta väga hea pakkumise ning otsustasime selle vastu võtta,» rääkis tudengipäevade meediajuht Maris Mikko (pildil).



Muudatusi on Mikko sõnul teisigi. Näiteks läheb mudamaadlus Ahhaa teaduskeskuse juurest tagasi Raekoja platsile. Uue üritusena leiab programmist telesaatest inspiratsiooni saanud võistluse «Minu kaaslane suudab». See saab olema paarivõistlus, kus duo võtab omavahel mõõtu. Mikko märkis, et kaaslane võib olla nii sõber, koolikaaslane kui ka elukaaslane – ülesannetes pannakse proovile nii paari kiirus, täpsus kui ka see, kui hästi teineteist tuntakse.



Korraldajate teatel on tänavu tudengite huvi ürituste vastu eriti suur ja eelregistreerimisel kaovad kohad kiirelt. Näiteks, kui tavaliselt on mudamaadluses naiste osalemine pigem nadi olnud, siis tänavu said kohad rekordkiirusel täis. Kähku läksid ka mälumänguturniiri ehk Mäluka kohad.



Nagu viimastel aastatel kombeks, ei tehta tänavugi volbripeol tavapärast ilutulestikku.