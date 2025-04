Rattamaratonile lisandub sellest sügisest uus, veelgi pikem põhidistants

Muudatuse täpse sisu teevad korraldajad teatavaks täna õhtul Aparaaditehase restoranis Kolm Tilli, kuid peakorraldaja Indrek Kelk tunnistas juba eile, et uut distantsi oli hädasti vaja, sest viimasel ajal on olnud valdav osa esiotsa lõpetanutest graveliratta sadulas. Sedasi nimetatakse​ jalgratast, millega saab küll hästi sõita ka asfaldil, kuid mis on loodud eeskätt kruusateedel ja metsaradadel kulgemiseks.

Tegelikult on klubi Tartu Maraton programmi muutmist kavandanud juba mitu aastat, lisas Kelk. Miks? «Et ajaga kaasas käia. Rattamaailm on pidevas muutumises. Ei saa öelda, et me oleks harrastusratturite maailmas päris teerajad olnud, aga maha ei taha jääda,» kostis ta.