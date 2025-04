Suu- ja sõrataudi ohu tõttu ei ole tänavu messil loomi, kuid see-eest on kohal neliteist messinaela. Nende seas üle 400-hobujõuline kombain, maailmas esimest korda nähtav harvester ja ka tuntud BBC saatejuhi Jeremy Clarksoni paljukiidetud Lamborghini traktor.

Plats Tartu Näituste messikeskuse ümber on olnud juba paar päeva masinaid täis, eile õhtupoolikul olid puudu veel vaid üksikud eksponaadid, märkis maamessi kommunikatsioonijuht Henrik Urbel. Kuigi messiplatsi kogumõõt on aasta-aastalt kasvanud, on eksponentide arv jäänud viimasel ajal enam-vähem samaks. «Ettevõtted laiendavad haaret, nende platsid kipuvad aja edenedes paisuma,» tõdes ta.