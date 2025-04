President Alar Karis: kriisiinfo on pilla-palla laiali

Riigipead huvitas eeskätt see, kuidas on tavainimesed valmis kriisiolukordadeks ning mis asjus vajatakse enam riigi ja omavalitsuse tuge. «Pean mainima, et mind õudsalt häirib see nimi kerksuskeskus, kuid ilmselt seda tagasi ei pööra,» sõnas Karis sissejuhatuseks. Edasi läks jutt sisulisemaks: «Kui räägime varjumisest, siis minusugune võetakse selga ja viiakse kaasa, aga kuidas inimesed tänaval teavad, kuhu minna, kui on tarvis varjuda,» arutles president.