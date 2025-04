ARVUSTUS Ilmar Vene mälestustest paistab varjamatut raamatulembust

Ilmar Vene võrdleb ametisse asumise algust nüüdse ajaga ja märgib, et raamatukogu on ju üldjoontes ikka endiseks jäänud, kuid ta lisab, et tal on raske ütelda, millal ta nägi viimast korda raamatu lugemisele pühendunud inimest. Muidugi on ilmvõimatu ette kujutada teist sellist lugemisele ja raamatutel pühendunud inimest nagu Ilmar Vene ise. «Jumalikkuse naabruses» annab selleks siiski üsnagi hea võimaluse.