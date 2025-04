Kõrghariduse tuleviku foorum küsib, kelle käes on tegelikult võim õppijate karjääri suunamisel

Ulla Preeden osutab tervele reale küsimustele, mis tema hinnangul vajavad kiiresti vastuseid. Kust tulevad Eestile vajalike teadmiste ja oskustega spetsialistid? Kuidas hoida tasakaalu vajaduspõhise koolituse ja akadeemilise vabaduse vahel ning kas praegune strateegiline juhtimine on piisav või vajab see muutmist. Ning lõpuks: kelle käes on tegelikult võim õppijate karjääriotsuste suunamisel?