Veevärgi juht: Tõrvandi vesi on korras, Ülenurme näit tuleb homme

Tõrvandis ja Ülenurmel veeteenust pakkuva Tartu Veevärgi juhataja Toomas Kapi kinnitusel on Tõrvandi joogivesi korras ning Ülenurme kohta saab kindla vastuse öelda homme. Mitmed kohalikud on viimasel paaril päeval kahtlustanud, et kraanivesi võib olla reostunud, sest ühtäkki on neil tekkinud kõhuhädad.