Avatud sahvrite päev on kohaliku toidu festival, mis annab erinevatele Peipsiäärsetele kogukondadele võimaluse pakkuda kõike seda, mis sahvrites veel olemas on ning mis iseloomustab nende perekonda, paikkonda. Lauale jõuavad nii traditsioonilised retseptid kui ka uued katsetused. Peipsimaale omaselt on toidud valmistatud südamega ja tehtud oma perele.