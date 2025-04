Eva-Maria Riso, Getter Marie Lember: süda kutsub õue liikuma

On paratamatu, et elu on stressirohke ja me peame õppima toime tulema eluga rahutus ühiskonnas. Kui ollakse harjunud kehaliselt pingutama, on lihtsam taluda ka vaimseid väljakutseid. Meeldiv, kuigi väsitav treening on organismile positiivne stress ja muudab tugevamaks nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Töötavad lihased toodavad organismile kasulikke hormoonilaadseid aineid, mis parandavad kõigi organite tegevust ja tugevdavad immuunsüsteemi.