ARVUSTUS Arhitektuuri loomist peab mäletama

Arhitekt Martti Preemi selja taga on pealinn. Ta oli 2005–2012 Tallinna linnaplaneerimise ameti üldplaneeringute osakonna juhataja.

Varalahkunud kunstiajaloolasele, terase pilguga abikaasale Epule pühendatud artiklikogumikus «Mäletada» tõdeb arhitekt Martti Preem, et kooseluga kogunenud kogemused ja mälestused hakkavad ilmselt mõnevõrra tuhmuma ning et hiljutise 75. sünnipäeva puhul tuleks mõndagi avaldada. Ja avaldada on teenekal Preemil rikkalikust 50-aastasest varasalvest küll ja küll.