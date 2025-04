Erkki Bahovski: raamatukogu kui kokkupuutepunkt

Mõneaastase vahega on ilmunud Tartu kohta tähelepanuväärsed mälestused. Küllap on lähiminevikus ilmunud neid rohkemgi, aga mina olen lugenud kolme: Lauri Sommeri raamatut «Toome tuled», Mihkel Muti teost «Liblikas, kes lendas liiga lähedale. Mati Unt ja tema aeg» ning lõpuks Ilmar Vene «Jumalikkuse naabruses». Muidugi tuleb kohe teha mööndusi, sest kõik pole puhtalt mälestused – kõik autorid põimivad teksti oma ilukirjanduslikke ja kultuuriloolisi mõtisklusi. Tagatipuks ei elanud Mati Unt ainult Tartus, vaid elu teisel poolel Tallinnas, seega on Mihkel Muti raamat ka tagasivaade Tallinna kultuurielule.