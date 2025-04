Osal päevadel maksab rongipilet tavalisest vähem

Kuuel teisipäeval ja kolmapäeval on suuremahuliste taristutööde tõttu Jõgeva ja Tartu vahel ning üksikutel päevadel viimased reisid Tamsalu-Tartu vahel asendatud rong bussidega, et taristuomanik AS Eesti Raudtee saaks jätkata Tapa ja Tartu vahelise raudtee rekonstrueerimist ja elektrifitseerimist.