Reede õhtul pärast kella üheksat said päästjad teate, et Tartus Sõpruse puiesteel on põlema läinud fritüür. Elanik pani toa ukse kinni ja läks majast välja. Päästjate saabumise hetkel oli näha köögis leeke ja köögiaken oli kuumuse tõttu mõranenud. Korterist lülitati elekter välja.