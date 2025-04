Võrkpalli Eesti meistrivõistlused võitis Tartu Bigbank 3:1! Täna õhtul kohtusid ülikoolilinnas Tartu Bigbank ja Võru Barrus, et välja selgitada, kes on parim. See oli kahe klubi viies kohtumine. Varasemalt oli Tartu võitnud kolm ja Võru ühe kohtumise. Meistritiitli kindlustamiseks on vaja nelja võitu.