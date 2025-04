Masingu kooli juht: seisan iga juhtkonna liikme ja iga õpetaja selja taga

Kooli probleemidest rääkinud esimesest uudisest on möödas enam kui kuu. Masingu kooli direktor Huko Laanoja ütles toona, et usaldab oma töötajaid ja seisab nende selja taga. Ka nüüd, kui linnavalitsus on saanud kinnitust õpetajate halvustavast kohtlemisest ja tunnistanud, et vabandamine on vajalik, on koolijuht oma varasemates sõnades endiselt kindel.