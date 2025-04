GALERII JA VIDEO Suurel reedel täitus ERMi tagune mürina ja põrinaga

«Iga kevad peaks mootorratturi jaoks algama sõidutreeninguga,» märkis Team Motohundi koolitaja Raino Verliin, kes on ka üks ürituse korraldajatest. Team Motohunt on Eesti ainus vabatahtlikest koosnev mototurbetiim. Nende ülesanne on tagada spordivõistluste ajal võistlejate, piirkonnas liiklevate autojuhtide ja jalakäijate turvalisus. Reedesest treeningpäevast võtab osa üle kolmekümne Motohundi meeskonnaliikme.