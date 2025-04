Esimest rattalaata korraldab Suusahullude üks eestvedaja Vahur Teppan. Rattaid on müüki saanud tuua kogu nädala nagu talvise suusalaada puhul. «Peamine on, et rahval oleks lai valik rattaid ja varustust, mille seast endale sobiv valida,» ütles Vahur Teppan.