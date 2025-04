Maarjavälja rohealale tulevad lambad, niidualad ja marjapõõsad

Viljandi maantee ning Tartu ülikooli Physicumi ja Chemicumi vahel asuval Maarjavälja rohealal hakatakse linnalooduse rikastamiseks katsetama mitmesuguseid võimalusi, et pakkuda elusloodusele vajalikke hüvesid ning inimestele silmailu ja tervislikku elukeskkonda. Rohealal veedavad suve lambad, sinna istutatakse elurikas taimekooslus ning ehitatakse väliõppeklass. Kohalikke ettevõtteid kutsutakse üles tutvustama ja katsetama rohealal oma uuenduslikke ja keskkonnahoidikke lahendusi.

Maarjavälja näidisala maastikuarhitekt ja Tartu ülikooli linnaökoloogia nooremteadur Merle Karro-Kalberg ütles, et Maarjaväljast saab koht, kus on võimalik tundma õppida niidutaimi, vaadata lambaid ja aidata ka ise kaasa linnaruumi mitmekesistamisele. «Me soovime luua koha, kus elurikka loodusega saab kokku puutuda igapäevases linnakeskkonnas ja kasvõi tahtmatult. Lastele ja noortele on mõeldud vaba mängu alad, mis ühendavad mängu ja looduses viibimise. Maarjaväljal saab pakkudel hüpata, küngastel turnida, taimede vahel peitust mängida ning okstest ise midagi ehitada,» ütles Karro-Kalberg.