Viimati mainitu on Uku Rennit, kelle laps on lõpetamas lasteaeda ning alustab peagi kooliteed. Küsimus on aga siiani selles, kus. Renniti ja tema abikaasa nägemuses pidi nende laps minema Tõrvandi kooli, kuhu jääb nende kodust alla kilomeetri.

​Avalduste vastuvõtt Tõrvandi kooli algas 1. jaanuaril ning sama päeva õhtul Rennit selle ka teele läkitas. Kaks nädalat hiljem tuli kooli õppejuhilt Jonas Nahkorilt kiri, et avaldus on tagasi lükatud, sest see oli hilinenud. Renniti väitel sai ta hiljem teada, et vastuvõtt kooli toimus avalduste esitamise kiiruse alusel ning kohad täitusid 20 minutiga.