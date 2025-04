Pealtnäha on Puiestee tänava pärnad täitsa paljaks pügatud, kuid tegu ongi nudipuudega. See tähendab, et nende latva ja suuremaid oks lõigatakse korrapäraselt nii, et tüvi ja peamised harud jäävad alles, aga väikesed oksad kasvavad lühikeste «tüüka» moodi harude otsast.