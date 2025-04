Kas oled ka kirja saanud? Geenivaramu ootab inimesi osalema südametervise uuringus

Geenivaramu on e-kirju saatnud alates 25. märtsist 45–80-aastatele Eesti geenidoonoritele, kelle geneetiline risk südamehaiguste tekkeks vastab uuringu kriteeriumidele. Seni on uuringukutsele vastanud iga neljas inimene, rääkis Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuse teadusjuht professor Margus Viigimaa.

«Selleks, et uuring edukalt ellu viia, on oluline osalejate hulka veelgi suurendada,» jätkas aga Viigimaa. «Iga kutse saanud geenidoonori panus on tähtis, kuna seekord on uuringusse sobivate inimeste hulk väga väike.»