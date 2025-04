Lodjakoja kõrval linnaujulas oli teisipäeva pärastlõunal paarkümmend inimest. Pooled peesitasid astmestikul päikese käes, veidi eemal tehti sporti. Näiteks Rasmus Suur, Mart Johannes Nacke, Mihkel Ulst ja Minna Marie Kask mängisid parasjagu spike-palli. See on kiire loomuga võistkondlik pallimäng, mida mängitakse väikese võrgu ümber, kus eesmärk on pall vastasele tabamatult tagasi lüüa.