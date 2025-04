Treener maksis intellektipuudega noorte sportimiseks saalirenti oma taskust

Intellektipuudega noored käivad Puiestee tänaval endise Kroonuaia kooli saalis saalihokit mängimas. Et Tartu linnavalitsus nende noorte sportimist ei toeta, on treeninguid majanduslikult üha keerulisem korraldada.

Intellektipuudega noorte võimalused sportida, teatrit teha või muul viisil vaba aega veeta on Tartus küllalt piiratud. Head võimalused saavad otsa niipea, kui lõpeb kool, sest paljud huviringid ja treeningud on kooliga seotud ning õpilaste võimalused on väga head. Et paljud intellektipuudega noored elavad perekodudes, kuhu läheb ka suurem osa nende pensionist, jäävad võimalused veelgi kesisemaks.