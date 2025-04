Sammud selged: suurele peole sõidab 1824 Tartu- ja Jõgevamaa tantsijat

Sel korral tuleb tantsupidu mõnevõrra teisiti, sest Eesti on segarühmade alusel jaotatud kaheksaks piirkonnaks. See tähendab, et meie kandi segarühmad moodustavad suurel peol omaette Tartu-Voore liigi. Kõigi Tartu, Tartumaa ja Jõgevamaa osalejatest kuulub sinna 64 rühma ehk 1075 tantsijat.