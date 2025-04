Enni Vaarmann: varem nutsid lapsed, nüüd nutavad õpetajad

Olen ise õpetaja. Olen seista proovinud. Olen väsinud. Olen nutnud autosõidu ajal. Olen tundnud, kuidas mul pole häält ega jõudu. Ja siis lähen kooli… ja teen jälle kõik. Sest lapsed on ju armsad. Sest kolleegid toetavad. Sest lootus on veel olemas.

Ma ei taha kirjutada seda artiklit selleks, et süüdistada. Ei lapsi. Ei vanemaid. Ei riiki. Ma kirjutan selleks, et õpetajaid märgataks.

Et õpetaja ei oleks kalts, kellel lapsed võivad istuda peas, vanemad jalutada üle südame ja ministeerium kirjutada ette, mida, millal ja kuidas. Et õpetaja oleks inimene – väärtustatud, hoitud ja austatud.

Mitte ainult õpetajate päeval. Vaid igal päeval. Me ei vaja lilli. Me vajame, et meid usaldatakse. Et meid ei süüdistataks kõige eest, mis maailmas valesti. Et meid kuulataks, mitte ei suunataks. Et meid ei arendataks lõpututel koolitustel, vaid lihtsalt märgataks inimesena.