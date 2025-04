Johanna Sild: kui palju maksab erivajadustega laste haridus?

Haridus on iga lapse õigus. Erivajadustega laste puhul nõuab see õigus eriliselt hoolikalt läbimõeldud keskkonda, rohkem tugiteenuseid ja pidevat arendamist. Karolini kool on üks neist haridusasutustest, kus südamega töötavad inimesed loovad iga päev imesid, et raske ja sügava puudega lapsed saaksid õppida turvalises ja toetavas keskkonnas. Ometi ei piisa selleks vaid riiklikust rahastusest. Eraannetused ja toetajate panus on Karolini kooli jätkusuutlikkuse ja arengu üks peamisi alustalasid.