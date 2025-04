Loomulik iive oli üliväikeses plussis viimati 2020. aastal (+17). Eelmisel aastal oli see arv Tartu mõttes juba tugevas miinuses – 329. Loomulikult võib öelda, et sõjaoht on suur, majandus pikalt languses ja mehed ei võta piisavalt osa laste kasvatamisest. Aga on midagi siiski veel. See erinevus tuleb välja siis, kui võrrelda eelkooliealiste laste arvu muutust. Tavaliselt vaadatakse töö- ja sünnitusealiste inimeste liikumist, aga see on liiga lai grupp. Eelkooliealiste laste statistika näitab seda, kuhu kolivad noored lapsevanemad ja nende maksud.