«Eelkõige läheme stardipaigaga kesklinna tagasi sellepärast, et üritus oleks kompaktsem ja osalejasõbralikum. Vahepealsetel aastatel ehitati Lõuna ringteed ning seetõttu kolisime stardiga kaugemale ja proovisime erinevaid versioone,» selgitas peakorraldaja Indrek Kelk.

Linnast väljutakse lainetes neutraalstartidega mööda Turu tänavat ning ajavõtt algab pärast Tartu vangla ringtee pööret. «Linna liikluse seisukohast on Turu tänava kasutamine kõige valutum lahendus, sest suures osas on tegemist äripiirkonnaga, kus pühapäeval on toimetamist vähem. Riia tänava sulgemine lainestartideks tooks kaasa rohkem tavaliikluse häirimist,» sõnas Kelk.