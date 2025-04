Üritusele eelregistreerimine lõppes pühapäeval ja starti on lubanud tulla 810 osalejat, rääkis kevadjooksu peakorraldaja Janelle Uibokand. «Osalejate arv kasvab jõudsalt iga aastaga, mullu oli kohapeal registreerunutega kokku umbes 450,» lisas ta.

Kui palju on lisa oodata enne starti, ei tea Uibokand pakkuda. Palju sõltub ka ilmast. Kuid selge on, et viimasel hetkel liituda soovijad starti pääseda ei pruugigi, sest stardinumbreid pole lõputult. Nii pääseb jooksma või kõndima kuni 900 inimest.