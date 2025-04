«Nõo lihatööstus on oma tooteid Lätti eksportinud ligi 20 aastat ja lõunanaabrid on need hästi vastu võtnud,» selgitas Nõo lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük laienemise tagamaid.

Pood on kavas avada eeloleval sügisel, kuid kõik oleneb sellest, kuidas asjaajamine sujub. «Meil on Riia linnaga pikaajaline maa rendileping olemas ja projekt on töösse pandud,» lausus Kruustük. «Küsimus on selles, kas saame poe valmis selle aasta sügisel või järgmise aasta alguses.»