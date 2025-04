VILTUSE MAJA JUHTUM Ehitustusfirma juhi sõnul on uue maja ehitamine moraalselt ainuvõimalik

Mapri Ehituse juhatuse esimehe Priit Jaaganti sõnul on otsuse taga seni vastuseta küsimused. Hoone vajumine algas paar aastat tagasi. «Oleme selle aja jooksul teostanud erinevaid uuringuid, kuidas Lubja tänava hoonet parandada ja vajumist peatada annaks,» rääkis ta. Eksperte on kaasanud nii ehitusettevõte kui ka korterite omanikud ja omavahel on infot vahetanud. «Senised ekspertiisid ei ole aga andnud ühest vastust ja tuginevad teooriale – me ei tea vajumise tegelikku põhjust. Me saame seda teada ainult juhul, kui võtame ette hoone lammutamise,» ütles Jaagant.