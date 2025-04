Siiri Laidla: kus on hädalisele vesi ja vets?

Olen pikki aastaid imestanud Tartust avalike kaevude ja veevõtukohtade kadumise üle. Kesklinnas olen avastanud vaid kaubamaja ja keskpargi nurgal ühe toruja moodustise, kust niriseb vett, aga sedagi vaid siis, kui oskad seda riistapuud õigesti käsitseda. Pudel alla ei mahu, tihti on ees puulehed. Isegi autovabaduse puiestee ajal ei pööranud linn tähelepanu sellele, et kuumal suvepäeval kesklinnas praadides on inimestel puhast vett vaja. Ju arvati ja arvatakse siiani, et kasutatakse kaubamaja, Kvartali keskuse jne WCsid, kust ju ikka saab.