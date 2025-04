Arvustus Väikese sõjapõgeniku teekond koju

Teater on lavastuse sihtrühmaks pakkunud noort vaatajat vanuses üle 10 eluaasta, mis kattub peategelase Asta vanusega tema Eestist põgenemise teekonnal nõukogude režiimi eest. Kuigi lavastus on mõeldud noorele vaatajale, ei hakka igav ka vanemas eas publikul, kuivõrd teemakäsitlus on originaalne ja rikastatud meeliköitvate lahendustega.